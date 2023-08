SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ano após sua morte, em 5 de agosto do ano passado, Jô Soares será lembrado por amigos e artistas com uma leitura de "O Livro Vivo", texto teatral de Giovani Tozi baseado em sua autobiografia, "O Livro de Jô: Uma Autobiografia Desautorizada", escrita com o jornalista Matinas Suzuki Jr.

Apenas para convidados, a leitura acontece no dia 17 de agosto, no Instituto Artium de Cultura, no bairro paulistano de Higienópolis, e terá a participação de Juca de Oliveira, Maria Fernanda Cândido, Clara Carvalho e Erica Montanheiro.

Apesar de fechado, o evento marca a abertura de uma grande homenagem a Jô Soares. Nos dias 19 e 20 de agosto, o público poderá ver uma exibição de fotos de Priscila Prade, que clicou as montagens teatrais do apresentador, diretor e ator nos últimos 17 anos.

Gloria Menezes, José Wilker, Jandira Martini e Denise Fraga estão entre as personalidades fotografadas, em diferentes passagens pelos palcos. A exposição é gratuita e estará aberta das 10h às 17h. É preciso reservar ingresso em institutoartium.com.