SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um gesto romântico e inesperado, o cantor MC Daniel protagonizou uma cena emocionante durante seu show nos Estados Unidos na madrugada deste domingo (6). Enquanto se apresentava no palco, o artista entoava a música "Revoada" e, no trecho final da canção, fez uma declaração especial para sua então ex-namorada, a atriz Mel Maia.

Para a surpresa de todos, Mel Maia estava presente no evento, assistindo o show de camarote e se mantendo discreta. Contudo, o cantor não deixou a oportunidade passar e, ao cantar o trecho "Off pro amor, casei com a Mel Maia", foi em direção a ela e a beijou, demonstrando seu sentimento em público.

O relacionamento entre MC Daniel e Mel Maia já havia passado por altos e baixos, e o término aconteceu no mês de junho. Porém, mesmo após a separação, ambos continuaram aparecendo juntos em diversos momentos, alimentando rumores sobre uma possível reconciliação. Em um vídeo gravado pela atriz, ela mencionou que os dois ainda eram amigos, mas sem abordar diretamente a situação amorosa.

Depois do show, o cantor compartilhou um vídeo em seus Stories no Instagram, mostrando a recepção calorosa de Mel Maia na casa em Orlando, onde estão hospedados juntos.

Em entrevista recente ao F5, MC Daniel preferiu não entrar em detalhes sobre a relação com Mel Maia, desviando do assunto com elegância. "O Daniel está feliz, tem uma carreira bonita. A Mel Maia tem uma carreira brilhante, atriz excepcional, menina linda e maravilhosa. A Melissa está bem, o Daniel está bem e é isso", comentou de forma enigmática.