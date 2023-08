SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fantástico, da Rede Globo, completou 50 anos neste sábado (5), e para celebrar essa importante marca, mostrou uma redação completamente renovada. Na edição deste domingo (6), as apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta apresentaram as novidades, que dividiram a opinião dos usuários nas redes sociais.

Entre as principais mudanças, conforme o site oficial do programa, destacam-se três telões, que permitem a exibição de conteúdos interativos e contribuem para a experiência audiovisual do público. A busca pela leveza também se reflete nos palcos e mobiliário, que agora são compostos por materiais claros, transmitindo uma sensação de fluidez.

Outra novidade são os totens equipados com TVs transparentes e sistema touch, que possibilitam a disponibilização de informações relevantes e a interatividade. Com um sistema giratório, os totens oferecem diferentes ângulos de exibição, tornando a experiência ainda mais dinâmica.

Além disso, o cenário foi ampliado, ocupando 70% a mais de área, proporcionando aos apresentadores e convidados um ambiente mais espaçoso e versátil para conduzir as pautas do programa.