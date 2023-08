SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cineasta William Friedkin, de "O Exorcista" e "Operação França", morreu nesta segunda-feira (7), aos 87 anos, em Los Angeles. A informação foi confirmada por sua mulher, a produtora Sherry Lansing.

Friedkin foi um dos nomes mais influentes do cinema americano nos anos 1970, parte de uma geração de cineastas que desafiou as convenções da indústria com obras autorais e com frequência provocativas.

Foi o caso de "O Exorcista", longa que venceu a resistência das grandes premiações aos filmes de gênero e conquistou dez indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e direção. Venceu duas estatuetas, de roteiro adaptado e som. Em 2023, o terror completa 50 anos e continya influenciando tramas sobre possessão demoníaca em Hollywood.

Friedkin venceu ainda o Oscar de melhor direção por "Operação França".