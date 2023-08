SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O restaurante Kaspia Brasil faz a segunda edição do projeto Cozinha a 4 mãos nesta quinta-feira (4), em que recebe chefs conceituados de outras casas do Brasil. Desta vez, quem também prepara o jantar é Rodrigo Oliveira, jurado do Masterchef e chef do Mocotó.

O chef Oliveira serve em seu restaurante comida sertaneja, inspirada em sua família, com pratos que levam mandioca, feijão de corda e carne seca. A casa, que ganhou recentemente uma filial na Vila Leopoldina, chegou a ocupar o 23º lugar na lista dos melhores restaurantes da América Latina pela revista britânica Restaurant (2021).

O menu do jantar especial será uma união das características do Mocotó com o caviar, iguaria que é especialidade do Kaspia. Ele será dividido em quatro etapas. De snacks terá dadinho de tapioca ?uma invenção própria de Rodrigo? com Comtè, creme azedo e caviar, mais canjiquinha com ovo mole, Beurre Blac de pipoca e caviar. A entrada será um Pain et Crabs.

O prato principal leva chambarril com pirão, conservinhas e paçoca de couve. Para finalizar, as opções de sobremesa serão:sorvete de caju com champagne, curd de limão cravo e caviar, o clássico caviar de chocolat do Kaspia, e também mousse de chocolate com caramelo salgado.

As vagas são limitadas e devem ser reservadas antecipadamente por telefone.

A primeira edição do projeto contou com a chef Janaina Torres Rueda, do restaurante A Casa do Porco e do renomado Bar da Dona Onça.

COZINHA A 4 MÃOS

Quando Qui. (10)

Onde Kaspia Brasil - r. Haddock Lobo, 1626, Cerqueira César

Telefone 11 91259 - 8129

Link: https://widget.getinapp.com.br/MP9R3e1L