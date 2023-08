SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Aracy Balabanian, a eterna Dona Armênia de "Rainha da Sucata" e Cassandra de "Sai de Baixo", morreu nesta segunda-feira (7), aos 83 anos. Dezenas de famosos lamentaram a despedida, assim como familiares da artista. Em carta, sobrinhos e familiares publicaram uma despedida oficial para ela.

"Tia Aracy era pra nós mais que uma atriz brilhante, era um exemplo de força, carinho e amor! Uma tia admirável em todos os sentidos... Tia, sentiremos muitas saudades do seu abraço amoroso e do seu cheiro maravilhoso! Que Deus e Nossa Senhora te recebam de braços abertos e com muito amor, assim como você merece!", escreveram eles, em texto obtido pelo G1.

Aracy estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em luta contra um câncer de pulmão desde o fim do ano passado. A causa da morte não foi revelada.