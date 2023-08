SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Meio século de carreira na televisão renderam à Aracy Balabanian mais de 50 personagens. Mas, em algumas situações, a artista ajudava colegas de trabalho em suas produções. Uma dessas pessoas foi Taís Araujo.

Ela recorreu à artista, morta nesta segunda-feira (7) aos 83 anos, para ensaiar o texto de "Viver A Vida"(2009), onde interpretou a primeira Helena negra de Manoel Carlos.

"Eu lia as páginas do roteiro sem enxergar nada. Eu não conseguia encontrar a personagem, entrei em desespero. Durante essa novela, foi a primeira e única vez na vida em que tomei um porre e, no outro dia, não consegui trabalhar", disse Taís em entrevista à revista piauí, afirmando que Aracy a recebia em sua casa todos os dias pela manhã para treinar as falas da personagem.

A artista estreou na televisão em uma montagem de "Antígona", de Sófocles, na extinta TV Tupi e teve que persistir pra seguir nas artes, devido a relutância do pai, um imigrante armênio.