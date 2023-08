SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morto nesta segunda-feira, aos 87 anos, o diretor William Friedkin cravou seu nome como um dos principais diretores da década de 1970 ao lado de nomes como Francis Ford Coppola e Stanley Kubrick.

Responsável por filmes clássicos como "Operação França" e o histórico "O Exorcista", Friedkin teve uma filmografia espaçada a partir da década de 1980, quando passou a trabalhar para a TV. Na década de 2000, seus filmes voltaram a ter mais expressão.

Veja abaixo onde assistir alguns dos principais títulos da filmografia do diretor no streaming.

1- KILLER JOE (2011)

O filme marcou a entrada do diretor nos anos 2010 e seu retorno ao que os críticos chamavam de "boa forma". Bem recebido pelos especialistas, o filme, contudo, não encontrou a mesma adesão do público e ficou longe dos sucessos de bilheteria dos áureos tempos do diretor. Na obra estrelada por Matthew McConaughey, um homem tenta se livrar de uma dívida de jogo contratando um matador de aluguel para matar sua mãe e receber o dinheiro do seguro. Tudo se complica quando o assassino se apaixona pela irmã mais nova do contratante.

Amazon Prime Video - recomendado para maiores de 18 anos.

2- CAÇADO (2003)

Recebido de forma morna pela crítica, o filme narra a história de um assassino de caçadores em uma floresta em Portland que é capturado pelo FBI e levado para a cidade. Quando ele escapa, uma agente especial se envolve na investigação e conquista o caçador. No elenco, nomes como Tommy Lee Jones, Benicio Del Toro e Connie Nielsen.

Amazon Prime Video - recomendado para maiores de 16 anos.

3- O DIABO E O PADRE AMORTH (2017)

O documentário leva o diretor de volta ao berço de "O Exorcista". Neste filme, Friedkin acompanha um padre de 91 anos conhecido como o "mestre dos exorcismos" em uma viagem a uma pequena cidade italiana para exorcizar uma mulher com sintomas que seu psiquiatra não consegue curar. O filme parte da pergunta feita pelo diretor sobre o quão perto da realidade chegou quando filmou o clássico nos anos 1970.

Apple TV - recomendado para maiores de 12 anos.

4- PARCEIROS DA NOITE (1980)

Neste filme de 1980, o diretor busca ecos do sucesso "Operação França" escalando nomes como Al Pacino e Paul Sorvino para narrar a história de um policial nova iorquino que se infiltra na comunidade gay da cidade para investigar assassinatos brutais. A investigação toma outros contornos quando a personagem se envolve em um submundo de sadomasoquismo, sexo explícito e drogas, fazendo com que ele passe a duvidar de sua própria sanidade e ponha a investigação em risco.

Amazon Prime Video - recomendado para maiores de 16 anos.

5- 12 HOMENS E UMA SENTENÇA (1997)

Refilmagem do clássico de 1957, "12 Homens e uma Sentença" foi um dos tantos filmes dirigidos para a TV assinados pelo vencedor do Oscar. A obra narra a reunião de 12 homens convocados para julgar um caso de assassinato. Tudo parece correr bem até que um dos jurados põe em xeque a certeza da culpa do acusado, pedindo uma reavaliação do caso e causando a ira dos colegas. No elenco, nomes como Jack Lemmon, George C. Scott e James Gandolfini. Baseado em uma peça de teatro, o texto ganhou montagens na Broadway e no Brasil.

Apple TV - recomendado para maiores de 14 anos.

6- OPERAÇÃO FRANÇA (1971)

Filme que rendeu a Friedkin o Oscar de Melhor Diretor, batendo Stanley Kubrick, que concorria pelo histórico "Laranja Mecânica", "Operação França" narra a história de dois detetives nova iorquinos que descobrem uma rede de tráfico de drogas originada na França e tentam prender o cabeça da organização, que se encontra em Nova York. O filme mostra o quanto Popeye'Doyle, personagem que rendeu a Gene Hackman um Oscar de Melhor Ator, fica obcecado em capturar o chefe do crime. A produção conta com histórias curiosas, entre elas a de que o diretor teria ido se consultar com um psiquiatra após vencer o Oscar por acreditar que "Laranja Mecânica" deveria ter sido o vencedor.

StarPlus - recomendado para maiores de 14 anos.

7- O EXORCISTA (1973)

Título histórico da filmografia de Friedkin, "O Exorcista" não lhe rendeu um Oscar, mas foi responsável por filas quilométricas ao longo de duas semanas em cinemas ao redor dos Estados Unidos e sequências que não contaram com a assinatura do diretor. Ainda hoje, é considerado um marco no terror e um dos principais ícones da cultura pop. Estrelado por nomes como Linda Blair e Ellen Burnsteyn, o filme ganhará uma refilmagem que contava com o diretor como um dos produtores executivos e principal consultor.

Amazon Prime Video - não recomendado para menores de 14 anos.

Tags:

Streaming