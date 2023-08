SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velório da atriz Aracy Balabanian será aberto ao público no Teatro Municipal do Rio, no Salão Assyrio (Rua Evaristo da Veiga s/n), nesta terça-feira (8), das 10h às 13h. A informação foi confirmada pela família em nota à reportagem. Depois, a atriz será cremada em cerimônia fechada, apenas para amigos e parentes, no Cemitério do Caju.

Filha de imigrantes armênios e natural de Mato Grosso do Sul, Aracy Balabanian ou simplesmente Araca -e para os íntimos, Dinda- como era chamada carinhosamente pelos amigos - morreu na manhã desta segunda-feira, aos 83 anos.

Uma das mais icônicas figuras da TV e do teatro, comediante de mão cheia e atriz de primeira grandeza, Aracy deixou sua marca em grandes personagens, como a quatrocentona falida Cassandra do seriado "Sai de Baixo", e a Dona Armênia em duas novelas, "Rainha da Sucata" e "Deus Nos Acuda".