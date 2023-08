SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dinner in The Sky volta a servir refeições em um restaurante suspenso a 50 metros do chão, dessa vez ao lado da ponte Estaiada. A atração fica na capital entre os dias 30 de agosto e 10 de dezembro, e funciona de quarta-feira a domingo.

As reservas já estão disponíveis na plataforma do restaurante e vão de R$ 300 a R$ 600, sem a taxa de serviço do site. Mesmo com esses valores, os primeiros três dias estão esgotados e os dois seguintes têm apenas um lugar sobrando.

Quem quiser jantar nas alturas pode escolher entre quatro experiências, cada uma com preço e composição diferentes. O almoço dura 50 minutos, é servido em dois horários e inclui entrada, prato principal e sobremesa, além das bebidas (a partir de R$ 350). Em seguida a opção é o coquetel, que dura 40 minutos e conta com dois tipos de finger foods, sobremesas e bebidas (a partir de R$ 300).

O serviço que leva o nome de sunset dura 55 minutos e tem praticamente os mesmos itens do coquetel, mas são servidos três tipos de petiscos, sobremesa e mais opções de bebidas (a partir de R$ 400). O jantar, que leva 70 minutos, é a opção mais extensa da casa, com entradas fria e quente, prato principal e sobremesa, além da carta completa de bebidas (R$ 600, em qualquer dia da semana).

Quem assina o cardápio do restaurante suspenso é o chef Luca de Francesco, que trabalha principalmente com as cozinhas mediterrânea e contemporânea. Apesar das dicas, os clientes só descobrem o que será servido pelo profissional na hora da refeição, os casos de restrições alimentares devem ser avisados no momento da reserva.