SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de Aracy Balabanian provocou mudanças nas grades da televisão. Em comunicados, emissoras da TV aberta e paga informaram a reexibição de entrevistas, filmes e séries com a atriz, que morreu nesta segunda-feira (7), aos 83 anos. As alterações iniciaram ainda na tarde desta segunda e devem se estender ao longo de toda a semana.

Na TV Cultura, o destaque é a reexibição do episódio inaugural da série "Vila Sésamo", nesta segunda, às 23h45, no qual Aracy atuou ao lado dos personagens Garibaldo, Beto e outros. Na madrugada de quarta para quinta-feira (10), a partir da 1h, será possível rever a participação da artista no teleteatro "A Dama de Bruxelas", de 1985. Na sexta-feira (11), às 23h, a emissora ainda transmite uma entrevista com ela em que se destaca sua genialidade, conforme edição de julho de 2016 do programa "Persona Em Foco".

Ainda nesta segunda, a Globo exibiu o filme "Sai de Baixo", na "Sessão da Tarde", e irá retransmitir a entrevista que Aracy deu para o Pedro Bial no Conversa com Bial, em agosto de 2022, logo após o Jornal da Globo.

No canal pago VIVA, o episódio dedicado à atriz na série "Damas da TV" foi exibido às 18h. Ainda no canal, a partir das 19h30, é a vez da exibição do episódio "A Ilha do Dr. Ladir", de "Toma Lá, Dá Cá", que referencia "Sai de Baixo", sitcom em que Aracy, Miguel Falabella e Marisa Orth trabalharam juntos. Além disso, o VIVA exibirá diariamente até a próxima sexta, às 18h30, episódios selecionados do humorístico "Sai de Baixo". Além disso, o mesmo programa de humor em que Aracy viveu Cassandra ganhará uma maratona no sábado (12), a partir das 18h.

O Canal Brasil, por sua vez, alterou sua grade na madrugada desta segunda para terça-feira, a partir de 0h15, para a exibição de duas atrações, em sequência: uma entrevista da atriz ao programa "Espelho", com Lázaro Ramos, seguida do longa "Sai de Baixo - O Filme".

No GNT, os programas "Papo de Segunda" e "Saia Justa" farão homenagens para a atriz.