ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Tadeu Schmidt vai comandar o Prêmio Multishow 2023 pela primeira vez. O jornalista, que apresenta o Big Brother Brasil, foi escalado para transmitir o evento musical do seu canal pago, que passará pela primeira vez na TV aberta. O objetivo é aproveitar sua boa aceitação no mercado publicitário. Junto com ele estará a atriz e humorista Tatá Werneck.

A informação consta no pacote comercial do Prêmio Multishow, ao qual o F5 teve acesso. Na reportagem da transmissão, estarão Dedé Teicher, Laura Vicente e Kenya Sade. Para reverberar os assuntos do evento nas redes sociais, a Globo contratou quatro influenciadores: Blogueirinha, Pequena Lo, Thalita Meneguim e Victor Oliveira. Somados, eles possuem 8,9 milhões de seguidores.

A premiação está prevista para acontecer em 7 de novembro. Na TV aberta, o Prêmio Multishow está previsto para começar às 23h15, logo após a novela "Todas as Flores", que vai estrear na programação depois de "Terra e Paixão", a partir de setembro. Na TV paga e no Globoplay, o evento se inicia às 20h30, com cobertura do tapete vermelho.

Ao todo, a Globo colocou no mercado cinco cotas de patrocínio para o Prêmio Multishow. Se vender todas, irá faturar R$ 29,9 milhões com a premiação. Com a chegada de Tadeu Schmidt, que faz parte do BBB, a emissora espera vender tudo dentro do esperado. O prazo de vendas é até o dia 28 deste mês.

Tadeu Schmidt foi para o entretenimento em dezembro de 2021, quando saiu do Fantástico para comandar o reality show de confinamento da Globo.

O Prêmio Multishow existe desde 1994 e celebra a música e a cultura pop no Brasil. Atualmente, ele é realizado na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. A artista mais premiada do evento é a cantora Ivete Sangalo, com 20 prêmios, seguida por Anitta, com 19.