SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não tem jeito. Sempre que a presença de Gisele Bündchen, 43, é anunciada em algum evento, os ânimos ficam mais exaltados. Seja por ser uma das modelos mais bem-sucedidas da história, seja por ser uma brasileira que rompeu barreiras e faz sucesso no mundo todo, o fato é que a presença da gaúcha é sempre a mais aguardada, por onde quer que ela passe.

Na noite desta segunda-feira (7), os convidados se aboletavam para vê-la durante um evento restrito no Cubo, espaço de eventos que fica no luxuoso Iguatemi JK. A top chegou ao local pouco depois de 21h para o lançamento de uma campanha da marca de calçados Arezzo, estrelada por ela, e capturou as atenções antes mesmo de ser possível vê-la em sua totalidade.

Ela foi logo posicionada em uma espécie de aquário, com persianas que só deixavam entrever que, sim, ela já estava entre nós. Com todos os fotógrafos a postos e os celulares dos convidados em punho, as cortinas foram se abrindo lentamente até revelar o visual, composto por vestido preto tomara-que-caia com decote generoso e detalhe em forma de gargantilha, além de acessórios combinando.

Foram menos de cinco minutos lá dentro, mas Gisele não precisou de mais do que isso para mostrar por que é considerada a única übermodel do mundo. Sentada em um banquinho transparente, ela fazia pose, jogava o cabelo, alternava o sorriso com um olhar mais felino. Quando recebeu um joinha da equipe de fora do aquário, deu tchauzinho e saiu.

Dessa vez, foi levada direto para outro espaço reservado, onde boa parte dos convidados fez fila para tentar uma foto com ela. Atendeu a influenciadoras e fashionistas, que entravam em levas de cinco e não queriam saber do jantar preparado para coroar a noite. A aglomeração só se dispersou quando a equipe de segurança liberou a passagem para que ela se dirigisse à mesa, frustrando algumas pessoas que ficaram sem o registro.

FAMOSA ENTRE OS FAMOSOS

A estratégia para evitar que a modelo fosse assediada em demasia tem razão de ser. Além de ter a ver com a campanha, que foi fotografada em um aquário semelhante ao montado no evento, todo mundo quer um pedacinho de Gisele. Mesmo quem está acostumado a lidar com os próprios fãs, faz um registrinho básico para postar nas redes sociais.

A modelo e apresentadora Renata Kuerten, 34, já fez vários trabalhos com a colega. Antes de entrar na fila para um tête-à-tête, ela diz acreditar que Gisele ganhou a proporção que ganhou na carreira por causa da "energia ímpar". "É uma pessoa muito acessível, ela se aproxima das pessoas, é querida, carinhosa, atenciosa, acho que isso é o diferencial dela, além de ser muito bonita, vamos combinar", comenta.

Também conhecido do mundo da moda, o estilista Dudu Bertholini, 43, avalia que Gisele já está encravada na cultura brasileira contemporânea. "Ela tem uma estrela inegável, fortíssima", diz. "Mas acho que muito dessa relevância vem de uma extrema inteligência e dedicação da maneira como ela levou a carreira de modelo. Sou um grande admirador."

A socialite carioca Narcisa Tamborindeguy, 56, diz que já conhecia Gisele "do mundo". "Já nos cruzamos muito lá fora", explica. "Acho ela linda, inteligente, elegante, educada, culta, maravilhosa! Ela representa o Brasil muito bem."

Outra que acha que a modelo leva o nome do Brasil de forma positiva é a atriz Mônica Martelli, 55. "Quem nunca entrou no salão pedindo um cabelo Gisele?", brinca. "É sempre estimulante, causa uma coisa boa, prazerosa, conhecer uma pessoa tão admirada e amada, com uma luz tão bonita", diz ela, que comparou a a aura da modelo às do amigo Paulo Gustavo e dos cantores Gilberto Gil e de Caetano Veloso.

Mais conhecido como Hugo Gloss, o blogueiro Bruno Rocha, 37, concorda. "Ela tem uma aura, um feixe de luz sobre ela, ela emana luz o tempo todo", conta. "Ela tem essa unanimidade que poucas pessoas têm, como Pelé e Neymar. É uma celebridade entre celebridades."

Para ele, ainda não apareceu ninguém com a mesma capacidade de magnetizar os olhares como a gaúcha. "Potencial para ser Gisele muitas têm, mas mais do que potencial tem que ter carisma, personalidade, e não conheço ninguém ainda assim", afirma. "Mas com certeza está por aí. A próxima Gisele está por vir."