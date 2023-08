RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em cerimônia aberta ao público, o corpo da atriz Aracy Balabanian, que morreu no Rio de Janeiro aos 83 anos, é velado na manhã desta terça-feira, dia 8, no Theatro Municipal da cidade.

Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira (7) na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio. A atriz realizava travamentos contra um câncer desde o fim do ano passado.

A cerimônia ocorre no Salão Assyrio do teatro, das 10h às 13h. Em seguida, a atriz será cremada em cerimônia fechada, apenas para amigos e familiares, no Cemitério do Caju.

O velório aberto era um desejo da atriz, e foi viabilizado por amigas como a figurinista Gogoia Sampaio e a diretora Denise Saraceni, para que ela recebesse uma última homenagem de fãs que a acompanharam ao longo da carreira de sucesso.

Os ventos fortes da madrugada e a manhã de chuva no Rio de Janeiro não impediram que o público estivesse presente para uma última homenagem.

Foi o caso de Janete Vaz e Onival, casal de turistas que estão passando a semana no Rio de Janeiro. Ao receberem a notícia da morte da atriz, procuraram saber detalhes sobre o velório.

"Acompanhamos a carreira da Aracy, uma ótima atriz e boa pessoa. Não a conhecíamos pessoalmente, mas fez parte das nossas vidas. Ela merece todas as homenagens", afirmou Janete.

Filha de imigrantes armênios, Aracy nasceu em 22 de fevereiro de 1940 em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Caçula de sete irmãos, estreou na TV Globo na novela "O Primeiro Amor", de Walther Negrão, em 1972.

Ainda na década de 1970, a atuou no programa infantil "Vila Sésamo" e marcou uma geração inteira interpretando Gabriela, personagem que ajudava crianças com dicas e ensinamentos.

Um dos maiores sucessos da Aracy foi a personagem Cassandra, no programa de humor "Sai de Baixo", exibido entre 1996 e 2002. Com muito carisma e improvisos em cena, a atriz se divertia e divertia o público fiel da produção.

Ao todo, foram cerca de 50 trabalhos na teledramaturgia. No teatro, ela atuou em mais de 25 peças, incluindo a histórica montagem de "Hair", em 1969. Em quase sete décadas de atuação, se firmou como uma das maiores atrizes do país.

Com bom humor, talento e uma carreira repleta sucessos, Aracy conquistou um público fiel ao longo dos anos e se tornou uma das mais prestigiadas atrizes do país. O último trabalho na TV foi em 2019, no especial "Juntos a Magia Acontece".

As imagens mais recentes de Aracy Balabanian foram compartilhadas em rede social há menos de um mês pela atriz Claudia Raia, que levou seu filho Luca até a casa da ex-companheira de cena e amiga pessoal.