SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "O Rei da TV" promete conquistar ainda mais público nos próximos dias. Em comunicado obtido em primeira mão pela Folha de S.Paulo, a Disney anunciou o lançamento da série do Star+ no catálogo do Disney+ no dia 16 de agosto. A decisão vem após a produção atingir o posto de série nacional com melhor audiência no Star+.

Em duas temporadas, a história de Silvio Santos é retratada a partir de diferentes períodos históricos. Na primeira fase, lançada originalmente em outubro de 2022, o espectador conhece os primeiros anos do Senor Abravanel, ainda quando vendia canetas nas ruas, até ingressar nas rádios e construir o SBT.

Na segunda temporada, lançada em março deste ano, a história recomeça em 1989, quando Silvio (interpretado por José Rubens Chachá e Mariano Mattos Martins em diferentes tempos) se candidata à Presidência da República. Nesta temporada mais recente, é possível também ver o sequestro de Patrícia Abravanel e o do próprio comunicador.

"O Rei da TV" tem direção geral de Marcus Baldini e realizada pela Gullane Entretenimento. A série seguirá disponível no catálogo do Star+.