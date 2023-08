SÃO PAULO, SP E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Marieta Severo, 76, prestou homenagem à atriz e amiga Aracy Balabanian no velório dela no Rio. Perguntada a respeito da amizade que mantinha com ela, falou sobre as principais qualidades da artista.

"Ela era tão amorosa, solidária e amiga. O lado do trabalho todos já sabem, mas é bom ressaltar esse outro lado. Ela era muito leal, numa dimensão humana maravilhosa", disse.

O velório é aberto ao público até às 13h desta terça-feira (8). Depois, a atriz será cremada em cerimônia fechada apenas para amigos e parentes, no Crematório e Cemitério da Penitência.

Durante a carreira, Balabanian colecionou papéis inesquecíveis, firmando-se como um dos rostos mais famosos da televisão brasileira. Conhecida pela versatilidade, ela foi do humor escrachado ao drama profundo em uma carreira com mais de cinco décadas.

Entre seus trabalhos mais conhecidos na televisão, está a personagem Cassandra, do programa "Sai de Baixo", exibido pela TV Globo entre 1996 e 2002. Além disso, deu vida à célebre Dona Armênia, na novela "Rainha da Sucata", um de seus trabalhos mais lembrados pelo público.

Dezenas de famosos lamentaram a despedida em publicações nas redes sociais, incluindo o presidente Lula, que emitiu uma nota de pesar no início da tarde desta segunda.