SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Separada do ex-jogador Tom Brady, 46, desde outubro do ano passado, Gisele Bündchen, 43, afirma que o rompimento trouxe ensinamentos para ela e sua família.

"Sempre confiei que cada situação, não importa o quão desafiadora, tem algo a nos ensinar e acontece para nosso crescimento. Separações nunca são fáceis, especialmente quando existe toda uma mídia especulando cada passo", disse ela em entrevista à Vogue, da qual é capa neste mês.

"Procurei focar nos meus filhos, na minha saúde e nos meus projetos e sonhos", emendou a top, que na noite desta segunda-feira (7) esteve presente num coquetel em espaço de eventos que fica no luxuoso Iguatemi JK, em São Paulo. A modelo chegou ao local pouco após às 21h para o lançamento de uma campanha de uma marca de calçados estrelada por ela.

À publicação, Gisele também falou das práticas saudáveis às quais está acostumada e que não abre mão. Dentre elas a meditação e a alimentação correta. Há mais de 20 anos, ela parou de fumar e também deixou de beber socialmente.

"O álcool prejudica a imunidade e, consequentemente, a saúde. Também não bebo mais café. Já o chocolate é um amor antigo, mas, como sei que açúcar não faz bem, como raramente e só chocolate meio amargo", revela.

Gisele deverá lançar um livro de receitas no início do próximo ano e quer reforçar a importância da alimentação saudável. "Vou dividir algumas receitas fáceis e saudáveis que fazemos em casa com a intenção de ajudar mães que procuram por opções mais saudáveis para suas famílias."