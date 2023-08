RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Zilu Godoi foi uma das primeiras pessoas a defender Marlene Mattos quando começaram as acusações de assédio moral de Xuxa Meneghel contra a ex-diretora. A influenciadora não concordou com as críticas feitas pela apresentadora ao promover o lançamento da série de cinco episódios "Xuxa, o Documentário" e anunciou que planeja retomar em breve a parceria profissional com Marlene.

Durante uma entrevista no videocast "Família Muda Tudo", com Patrícia Maldonado, Zilu contou que atuará como coach de superação e será supervisionada pela ex-diretora do programa Xou da Xuxa. "Tenho um grande projeto no Brasil, que consiste em realizar dez palestras em conjunto com Marlene Mattos. Está tudo pronto, vou para a casa dela e passarei uma semana inteira trabalhando ao seu lado", disse ela. A mãe de Wanessa e Camila Camargo percorrerá o país com uma série de palestras motivacionais.

Ex-mulher de Zezé Di Camargo trabalhou com Marlene Mattos, em 2015. A antiga empresária de Xuxa, que também recebeu elogios de Mara Maravilha, foi diretora do programa Assim Somos, do canal E+TV, estrelado pela então iniciante apresentadora. Morando em Orlando, nos Estados Unidos, há cinco anos, Zilu compartilha sua experiência nos encontros, inspirada em sua vida pessoal e nas dificuldades que enfrentou após a separação do cantor.

Quando me separei, precisei muito de uma palavra, e não tive. Tive que me virar sozinha e essa é a experiência que passo nas palestras". Zilu não perdeu tempo para alfinetar o sertanejo pela separação polêmica. O casamento chegou ao fim em 2012, após 30 anos de relação, e na época, o fim da união teve a acusação de traição de Zezé Di Camargo. "Eu pus na minha cabeça que eu não perdi nada. Quem perdeu foi quem deixou de estar comigo", disse