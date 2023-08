SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agenda de shows internacionais no Brasil está movimentada neste ano, mas nenhum deles teve ingressos tão disputados quanto os shows da Taylor Swift, que esgotaram em questão de minutos.

Mesmo com a abertura de datas extras, não há mais nenhum ingresso disponível para ver a cantora americana ao vivo ?o que deixou muitos "swifters" desolados.

Quem ainda não conseguiu seus ingressos, entretanto, ainda tem uma última chance: a Smiles Viagens, nova agência de viagens ligada à Gol Linhas Aéreas, está comercializando pacotes VIP que incluem ingressos de camarote para os shows no Rio de Janeiro, nos dias 17 ou 18 de novembro, com comidas e bebidas à vontade, além de passagens aéreas, hospedagem e traslados de ida e volta para os shows.

Os valores dos pacotes variam conforme a cidade de partida, o número de pessoas e de diárias. Partindo de São Paulo e ficando apenas duas noites no Rio de Janeiro, gasta-se R$7.218 (para um adulto) ou R$12.038 (para dois adultos).

Com três noites de hospedagem inclusas, os valores sobem para R$7.795 e R$12.901, respectivamente. Já partindo de Recife, os pacotes de duas noites saltam para R$8.870 (um adulto) e R$15.535 (dois adultos).

Os pacotes já estão à venda na Smiles Viagens, mas não é possível adquirí-los pelo site. Para comprar, é necessário fazer uma cotação pelo Whatsapp da agência, através do número (11)98196-0795. Não é possível comprar só os ingressos, apenas o pacote completo.

Além da Taylor Swift, há também pacotes com ingressos para os shows do ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters (28 de outubro no Rio, e 11 e 12 de novembro em São Paulo), e da banda californiana Red Hot Chilli Peppers (4 de novembro no Rio e 10 de novembro em São Paulo).

A oferta de pacotes de viagens com ingressos de shows faz parte da estratégia da Smiles Travel, lançada em abril, de "oferecer experiências exclusivas e customizadas" para os viajantes. Além de passagens, hospedagens e passeios, a nova operadora promete encantar os clientes mimos durante toda a jornada da viagem, recepção diferenciada no destino e um concierge à disposição 24 horas por dia.