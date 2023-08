SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher acabou barrada na porta de um restaurante na Austrália devido a algumas tatuagens nas costas. As palavras em língua oriental escritas nas costas, segundo Kate Hally, significam "família, amor e felicidade", mas aparentemente os seguranças do Burleigh Pavilion acharam que pareciam mais agressivas.

Segundo o site News.au, Katie Hally foi ao estabelecimento para celebrar o aniversário de 45 anos de uma amiga quando o episódio aconteceu.

Segundo relato dela ao site, um homem que trabalhava na frente do espaço teria dito que a política de tatuagens adotada pelo local a proibia de entrar. Os desenhos foram considerados agressivos.

Ao portal, o Burleigh Pavilion enviou um comunicado com o qual se desculpa com a cliente e afirma que ela deveria ter sido recebida no espaço.

Pelas redes sociais, Katie fez um desabafo. "Aparentemente, minhas tatuagens de 2010 que significam 'Família, Amor e Felicidade' são muito ofensivas ou intimidadoras em 2023. Que piada", escreveu.

Outras pessoas e até celebridades locais já haviam reclamado de terem sido barradas no mesmo restaurante anteriormente.

