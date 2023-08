RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - MC Katia, 47, precisou passar por uma nova cirurgia nesta terça-feira (8). A funkeira necessitou amputar outra parte da perna, acima do joelho, além do que já havia retirado.

A funkeira segue internada no CTI no Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro. No perfil do Instagram da cantora, o marido, o produtor e DJ Ld soltou um comunicado. "Katia passou por uma nova cirurgia, fez mais uma amputação pois o sangue não estava indo para o pé, e foi necessário amputar acima do joelho. A cirurgia foi bem, deu tudo certo. Ela segue se recuperando. Agradeço a todos pelo carinho", informou ele.

No dia 29 de julho, a cantora havia passado por uma operação para amputar parte do pé, que foi informado através de um comunicado nas redes sociais. Ainda nas redes sociais, a família, amigos e fãs da cantora estão mobilizados em uma campanha para ajudá-la financeiramente por meio de doações.

Em junho, MC Katia fez uma série de vídeos contando que não estava conseguindo andar e pediu ajuda financeira na internet: "Tenho que tomar o anticoagulante, que não é barato. Isso tudo que está acontecendo comigo, fez com que eu parasse dentro de casa. Estou de repouso, o meu trabalho é o funk, eu não tenho outro recurso."

Tumor no útero e operação: "Há um ano, eu fiquei internada no hospital e apareceu uma massa no meu útero, os médicos falaram que poderia ser um câncer e aí começou a minha luta diária. Graças a Deus, não é câncer. É um mioma, é um tumor benigno."

Sem andar: Em seu relato, a cantora disse que já não conseguia mais andar e que precisaria tirar o mioma para que seus rins voltassem a funcionar e ela, enfim, poder usar os pés.

PÓS-CIRURGICO

No início de julho, em entrevista ao Extra, Katia contou ter retirado o mioma, mas que precisaria passar pela amputação: "Sigo me recuperando da cirurgia do mioma, mas ainda tenho uma luta, pois ainda estou com problemas na perna de circulação. Infelizmente, vou perder metade do pé, que está necrosado."

A funkeira disse que aceitou a sua condição, já que não há o que fazer. "Estou engolindo a seco, mas conformada, pois não tem outro jeito. Os médicos estão fazendo de tudo, mas a minha vida vale mais. Se tem que ser assim... Meus dedos estão todos pretos. Infelizmente, o mioma e o cigarro fizeram isso comigo."