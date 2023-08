SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - E se "Missão Impossível" fosse estrelado por uma mulher? Essa parece ser a pergunta por trás do filme "Agente Stone", que estreia na sexta-feira (11) na Netflix.

Na pele da agente especial Rachel Stone, Gal Gadot não deixa nada a dever ao Ethan Hunt de Tom Cruise. A bela se joga em desfiladeiros, dá surra em bandidos, atira como ninguém, acelera de moto e foge por vielas estreitas conduzindo um furgão.

Com cenas espetaculosas, o filme dirigido por Tom Harper ("Peaky Blinders") parece preencher todos os requisitos exigidos pelos fãs de filmes de ação. Afinal, não é qualquer um que se joga no ar com um traje planador em cima de um zepelim em movimento para tentar salvar o mundo.

Outra semelhança com a franquia "Missão Impossível", cujo sétimo filme ("Acerto de Contas Parte 1") chegou aos cinemas em julho são as locações variadas. "Agente Stone" tem cenas nos Alpes italianos, no deserto do Saara, na Islândia e em Portugal.

Na trama cheia de viradas, desenvolvida pelos roteiristas Greg Rucka e Allison Schroeder, a protagonista é primeiro apresentada como uma introvertida agente especializada em invadir sistemas. Mais do que ir a campo, ela trabalha na retaguarda, garantindo a segurança dos colegas do MI6 (a agência de inteligência britânica) que vão a campo.

Porém, como já fica claro no trailer, isso não dura muito tempo. Stone faz parte de uma organização que recruta agentes de elite para manter a paz mundial. Eles são donos de uma inteligência artificial chamada de Coração, tão precisa que é capaz de prever as probabilidades de qualquer coisa dar certo ou errado no futuro.

A ferramenta é tão poderosa que está na mira dos vilões da vez, em especial da misteriosa hacker Keya Dhawan. A jovem é interpretada pela atriz Alia Bhatt, 30, que fez carreira na indústria cinematográfica da Índia e tem status de estrela em Bollywood. Trata-se do primeiro trabalho dela em inglês.

Outros destaques do elenco são os colegas de time de Stone, como o bonachão Bailey (Paul Ready) e a habilidosa Yang (Jing Lusi). Entre eles, se destaca Parker (Jamie Dornan), com quem a protagonista parece dividir uma certa tensão sexual. O galã de "Cinquenta Tons de Cinza" (2015) mostra outra faceta aqui, com um charme mais contido, mas nem por isso menos eficiente.

Ninguém, no entanto, passa perto de roubar a cena de Gal Gadot no longa. A israelense, cujo rosto se tornou parte da cultura pop mundial como a Mulher-Maravilha nos filmes da DC, tem comentado que a nova personagem, embora também seja uma heroína, tem atitudes muito mais humanas.

Quando esteve no Brasil para divulgar o filme, em junho, durante o Tudum (evento da Netflix para fãs de suas produções), a atriz também deu uma dica sobre onde gostaria de filmar uma possível continuação, caso ela venha a ser aprovada. "Se todo mundo assistir a esse filme e nós tivermos a sorte de fazer outro, acho que sabemos onde precisa ser", disse, apontando com o dedo para o chão. Será que vem aí?

"AGENTE STONE"

Quando Estreia 11/8

Onde Na Netflix

Classificação 14 anos

Elenco Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi e Paul Ready, entre outros.

Direção Tom Harper