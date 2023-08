RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - "Um vestido de noiva ou um grande guardanapo para limpar a boca? Decididamente, uma pequena convidada de um casamento nos Estados Unidos escolheu a segunda opção ao se deparar com o traje da noiva, próximo à mesa do jantar da cerimônia. A menina, de aproximadamente três anos de idade, percebeu que sua boca estava suja e a limpou no babado da saia do tradicional vestido branco.

O vídeo viralizou, e a mãe da criança não perdeu a oportunidade de brincar com o episódio. Ela também deixou um conselho para futuros noivos na hora de preparar as listas de convidados de um casamento: "Não recomendo servir ketchup com nuggets de frango e batatas fritas na refeição infantil... ou talvez seja melhor simplesmente não convidar crianças", escreveu ela ao legendar o vídeo."

Na caixa de comentários, os internautas brincaram com a situação. "Sem filhos no meu casamento, por favor", comentou uma seguidora. "Acho que eu morreria", desabafou outra, enquanto a terceira acrescentou: "Queria ter a tranquilidade desta noiva para lidar com esse imprevisto". Alguns usuários do TikTok criticaram a mãe da menina. "A mãe achou graça? É isso mesmo?", questionou um. "Saiu de fininho e não pediu desculpas. Que feio!", observou outro.