RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Outro mistério envolvendo o elenco do filme "Madame Teia" chegou ao fim. Uma das estrelas da adaptação cinematográfica produzida pela Sony da personagem da Marvel Comics será Sydney Sweeney. Em perfil publicado pela revista Variety, a atriz da série "Euphoria" foi anunciada como Julia Carpenter, a Mulher-Aranha.

Na entrevista, Sweeney afirmou que tentou ler o maior número de HQs sobre a nova personagem como preparação para o longa. "Fui direto para a loja de quadrinhos e comprei todos os gibis que mencionavam a minha personagem", adiantou. A artista ainda disse estar confiante no êxito da produção. "Acho que (Madame Teia) é diferente do que as pessoas esperam de um filme de super-herói, mas não vou dar spoiller", comentou ela.

Criada por Jim Shooter e Mike Zeck, Julia Carpenter, apareceu pela primeira vez em Secret Wars #6 de 1984 e se tornou a Mulher-Aranha depois de ser inconscientemente submetida a experimentos como parte do que lhe disseram ser um "estudo atlético". Em algum momento, ela foi injetada com uma mistura de veneno de aranha e extratos de plantas exóticas -levando-a a obter poderes semelhantes aos do próprio Homem-Aranha.

Dakota Johnson viverá a Madame Teia no filme da Sony. Nos quadrinhos, a heroína conta com a habilidade de viajar através do tempo e do multiverso. Rumores indicam que o filme deve se passar no início dos anos 2000 e também pode girar em torno de uma viagem no tempo da protagonista, que retorna ao passado para garantir o nascimento do bebê Peter Parker, que viria se tornar o Homem-Aranha.

"Madame Teia" tem estreia prevista para fevereiro de 2024 e traz no elenco Adam Scott ("Ruptura"), Emma Roberts ("American Horror Story"), Mike Epps ("Next Friday"), Celeste O'Connor ("Ghostbusters - Mais Além"), Isabela Merced ("Dora e a Cidade Perdida") e Tahar Rahim ("O Mauritano").