SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As vendas de ingressos para o show do ex-Beatle Paul McCartney, marcado para acontecer no dia 9 de dezembro no Allianz Parque, em São Paulo, começam nesta quinta-feira (10), ao meio-dia.

As entradas podem ser compradas no site da Eventim e custam a partir de R$ 420, na cadeira superior. A pista sai por R$ 650, a pista premium por R$ 990 e a cadeira inferior é vendida por R$ 780.

Na bilheteria oficial, no próprio estádio, as vendas vão das 13h às 17h e não têm a taxa de conveniência de 20% que é cobrada no site -depois disso serão atendidos clientes que restarem até que os ingressos acabem.

O músico britânico retorna ao Brasil com a turnê "Got Back" e desfila hits de sua longeva carreira, incluindo faixas que ficaram conhecidas no período ao lado dos Beatles, como "Hey Jude" e "Let it Be".

PAUL MCCARTNEY

Quando 9/12, às 20h

Onde Allianz Parque - r. Palestra Itália, 200, Água Branca

Preço A partir de R$ 420

Link https://www.eventim.com.br/campaign/paulmccartney