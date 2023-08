RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Angel Carter, irmã gêmea de Aaron Carter (1987-2022), contou ter cortado as relações com com sua mãe, Jane Carter, após a divulgação de fotos do banheiro onde o cantor foi encontrado morto, aos 34 anos, em novembro do ano anterior. A influenciadora digital acusou a mãe de desrespeitar o luto da família e classificou a divulgação das imagens como uma "invasão de privacidade".

"Foi uma verdadeira invasão de privacidade o que ela fez e algo que Aaron não gostaria que o público visse", disse Angel entrevista à People nesta quarta-feira (9). "A morte dele foi o pior resultado possível para todos nós. Meu irmão merecia estar aqui", comentou.

Angel também comentou sobre a criação desafiadora que ela e seus irmãos enfrentaram, mencionando abuso emocional e vício. Ela destacou Nick Carter, integrante dos Backstreet Boys, Nick Carter , como um de seus irmãos. De acordo com a autópsia, Aaron morreu por afogamento, combinado com os efeitos do difluoroetano -um gás inflamável comumente usado como propulsor em latas de ar comprimido- e alprazolam, uma versão genérica do medicamento Xanax.

O relatório diz que ele ficou "incapacitado enquanto estava na banheira devido aos efeitos das drogas", antes de deslizar e ficar submerso na água. A forma da morte foi considerada oficialmente acidental, mas a família chegou a contestar a versão. Jane então divulgou fotos do banheiro em que o músico foi encontrado morto. Ela pedia uma investigação deum possível assassinato por causa de ameaças recebidas no celular Aaron. Nas mensagens, ele era cobrado por uma transação envolvendo drogas.