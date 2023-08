SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sixto Rodriguez, roqueiro famoso principalmente pela música "Sugar Man", morreu nesta quarta-feira (9) aos 81 anos. Sua morte foi comunicada através de seu site oficial, que leva o nome da popular canção, e confirmada pela família do músico em suas redes sociais.

Nascido em 1942 Detroit, nos Estados Unidos, Sixto era o sexto filho de imigrantes mexicanos, daí vem seu nome. Seus dois únicos álbuns, "Cold Fact", de 1970, e "Coming from Reality", de 1971, não fizeram grande sucesso nos Estados Unidos. As faixas de folk rock conquistaram fama na África do Sul, mas o cantor viria a largar a música para viver de bicos.

Nos anos 1990, sua obra foi redescoberta através da internet e o passou a fazer shows e turnês. Em 2013, o sueco Malik Bendjelloul ganhou o Oscar com o documentário "Procurando Sugar Man", que tornou Sixto verdadeiramente popular.

Sua canção mais famosa, "Sugar Man", fala sobre as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores pobres nos Estados Unidos.