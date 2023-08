SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jojo Todynho, de 26 anos, surgiu nas redes sociais nesta quarta-feira (9) para tranquilizar seus seguidores acerca do seu estado de saúde. A artista foi submetida a uma cirurgia bariátrica na última terça-feira (8), e fez publicações diretamente do leito hospitalar.

A funkeira compartilhou vídeos, detalhando as dores que enfrentou após o procedimento cirúrgico. No entanto, ela fez questão de ressaltar que já foi transferida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto regular, na manhã desta quarta.

A cirurgia, realizada no Hospital Unimed Rio, localizado na região da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi uma etapa crucial no tratamento da cantora. Em suas declarações, Jojo garantiu que, assim que receber alta, pretende compartilhar as razões por trás da sua decisão de realizar o procedimento, considerando que anteriormente ela havia comunicado sua desistência da operação.

"Quando eu retornar ao lar, irei detalhar todo o processo e explicar por que optei por isso. Conto com uma equipe incrível que cuida de mim, e é isso que importa", completou.

"Eu mencionei que tinha desistido, mas prossegui com o processo, consultas com psicólogos, uma série de exames - que foram diversos - e tudo transcorreu conforme o planejado", disse Jojo, finalizando sua mensagem com beijos aos fãs.