SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O canal americano Fox e a Television Academy anunciaram a nova data para a 75º edição do Emmy Awards para o dia 15 de janeiro de 2024, segundo a revista Variety.

O mais importante prêmio da televisão ocorrerá quatro meses após a data original, de 18 de setembro, devido a greve de atores e roteiristas de Hollywood.

o de negociações entre os dois principais estúdios de televisão, depois que ficou claro que a greve ainda irá se prolongar, e será no dia de Marthin Luther King Jr. ?um feriado, o que torna mais fácil garantir a programação em um dia só.

A mudança também coloca o Emmy entre as premiações de inverno nos Estados Unidos, como o Golden Globe, que deve acontecer no dia 7 de janeiro.

A mudança do Emmy para janeiro também altera a janela de elegibilidade para a premiação, que abrangerá trabalhos de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2023 ?enquanto outros prêmios do período, como o Critics Choice Awards, em 14 de janeiro e o SAG Awards, em 24 de fevereiro, levarão em conta o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Será a primeira vez que o Emmy muda a data desde 2001, quando a alteração foi feita devido ao ataque terrorista de 11 de Setembro às torres gêmeas, em Nova York.

"Succession" da HBO lidera as indicações ao Emmy, com 27 - incluindo melhor drama, atriz principal (Sarah Snook) e um recorde de três indicações de ator principal (Brian Cox, Kieran Culkin e Jeremy Strong).

"The Last of Us" ? a primeira adaptação de videogame a receber grande atenção do Emmy ? seguiu com 24 indicações, depois a segunda temporada de "The White Lotus", com 23.