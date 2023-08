RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Anitta parece estar realmente determinada a vender a mansão onde residiu por quase oito anos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Depois de ter estabelecido o preço inicial de R$ 12 milhões à vista no final do ano passado, e não ter encontrado um comprador, ela decidiu reduzir o valor da propriedade.

Agora, por R$ 8,5 milhões, é possível adquirir o imóvel de 607,12 metros quadrados, com cinco quartos, sala de estar e jantar, cozinha, escritório, oito banheiros, piscina, uma garagem espaçosa com sete vagas, e outras comodidades luxuosas.

Situada em um dos condomínios mais renomados da região, a residência ficou famosa pelo apelido de "quarto do sexo", devido à sua decoração em neon e luz baixa, além das festas realizadas pela cantora.

Foi lá também que a funkeira gravou cenas do clipe "Tócame", em parceria com Arcángel e De La Ghetto, e o programa do Multishow, "Anitta Dentro da Casinha", ambos em 2020.

O imóvel está disponível em uma imobiliária da Barra e, segundo a colunista Mariana Morais, é o irmão da cantora, Renan Machado, que está à frente da negociação. Além da nova quantia ainda milionária pelo imóvel, a publicação no site da empresa também informa aos interessados os valores da taxa condominial (R$ 3,2 mil) e do IPTU (R$ 27,3 mil).