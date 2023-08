ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Apesar do avanço de outras telas, a televisão aberta ainda é o meio de comunicação mais popular do Brasil -e também o que mais arrecada com publicidade. Tanto é que alguns concorrentes têm usado o bom e velho intervalo comercial para se popularizar no país.

Nesta sexta-feira (11), em que se comemora o Dia da Televisão no Brasil, a reportagem teve acesso a um levantamento inédito feito pela plataforma de inteligência de mídia Tunad que mostra quais são as marcas que mais apareceram nos intervalos das emissoras em 2023. E são os serviços de streaming que lideram.

O Globoplay, da Globo, aparece em primeiro lugar, com 37,7 mil inserções, todas elas no intervalo da líder de audiência. O segundo lugar é da marca de sabonetes Dove, que apareceu 24,6 mil vezes nas cinco maiores redes do país -Record, SBT, RedeTV! e Band, além da Globo. Completa o pódio a operadora de TV paga Sky, com 24 mil aparições.

Apesar de ter alcançado o terceiro lugar no ranking, a Sky não realiza veiculação de inserções nos intervalos desde junho. Completam o top 10 as empresas Claro, Rexona, Viva Sorte, Mercado Livre, Banco do Brasil, Bradesco e Vivo. O monitoramento acompanhou todas as principais TVs nas 15 principais metrópoles do Brasil que têm medição dos índices de audiência pelo Kantar Ibope.

O levantamento da Tunad demonstra a força da TV para alavancar o online. Na TV paga, dentre as dez marcas que mais anunciaram, 40% são serviços de streaming. Quem lidera esse ranking é o Disney + (44,2 mil inserções).

Na sequência, aparecem a operadora Claro (38,1 mil) e a agência de viagens Max Milhas (35,5 mil). Completam o top 10 os streamings Star + e HBO Max, a empresa de perfumaria Natura, a escola de idiomas Open English, o Globoplay, a marca de colchões Emma e a empresa de apostas Betano.

Em relação ao valor médio gasto entre as empresas que mais anunciaram na telinha durante o primeiro semestre de 2023, o montante alcançou R$ 67,3 milhões na TV aberta e R$ 18,7 milhões na TV por assinatura.

"Diante desse cenário, o Dia da Televisão no Brasil ganha mais significado, uma oportunidade para reconhecer o papel desse meio de comunicação na vida de milhões de brasileiros, permanecendo como um pilar central da cultura, do entretenimento e também no fomento do digital no país", diz Ricardo Monteiro, COO da Tunad.