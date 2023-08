SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jamie Dornan desfrutou da vida de galã com intensidade. O ator de 41 anos estourou na carreira como intérprete de Christian Grey, o pérfido interesse romântico de "Cinquenta Tons de Cinza". Como o personagem, que viveu em três filmes entre 2015 e 2018, ele viu de perto como Hollywood produz astros de cinema, elevando-os ao mais alto dos padrões artísticos.

Mas agora ele quer ser mais que uma beldade de filmes eróticos. O ator, durante entrevista sobre o filme "Agente Stone" em São Paulo, declarou ter interesse em ir além do papel de bonito nas produções que protagoniza.

"Se você começa a acreditar nesses rótulos, você perde como ator. Como as pessoas te veem é da conta delas, e está tudo bem", diz Dornan durante a conversa.

A declaração aconteceu logo depois do ator ouvir Gal Gadot e Alia Bhatt, atrizes que protagonizam "Agente Stone", brincarem com a sua fama de ser um galã nos filmes que estrela. Além da franquia "Cinquenta Tons", Dornan chamou a atenção em 2021 com os seus papéis em "Belfast", dirigido por Kenneth Branagh e vencedor do Oscar, e "Duas Tias Loucas de Férias", comédia com Kristen Wiig e Damon Wayans Jr..

Mas o sucesso da série de filmes eróticos ainda é o maior momento comercial da carreira do artista. Ele reconhece isso, mas afirma querer novos desafios.

"'Cinquenta Tons' foi um hit global, mas sou um ator, e quero criar novos personagens e explorar diferentes mundos.", diz no encontro. "Você tenta seguir em frente, tentando fazer coisas que excitam, te deixam desconfortáveis ou que as pessoas não estejam esperando. Essa é a parte luxuosa de fazer isso para viver."

É o que Jamie Dornan busca aplicar agora para seus papéis, incluindo "Agente Stone". Dirigido por Tom Harper, o longa estreou nesta sexta-feira no catálogo da Netflix.