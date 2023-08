SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon removeu cinco livros gerados por inteligência artificial e publicados sob o nome da escritora Jane Friedman sem o seu consentimento. Os livros também estavam listados no site Goodreads, de propriedade de Amazon, de onde também foram tirados.

Embora o conteúdo enganoso tenha sido finalmente removido na terça-feira (8), a autora disse ao site Gizmodo temer que a falta de políticas claras na Amazon e em outras empresas faça com que outros escritores enfrentem disputas semelhantes no futuro.

"Eu previ que a Amazon não iria derrubá-los simplesmente pedindo, eu sabia que seria um pesadelo publicitário", disse Friedman em entrevista ao site de tecnologia. "Felizmente para mim, isso ocorreu. Mas isso mostra que o problema maior é que isso pode acontecer com qualquer um."

Ao jornal britânico The Guardian, a autora afirmou que o episódio "era como uma violação, porque é material de baixíssima qualidade com o meu nome".

A autora de Ohio escreveu vários livros sobre a indústria editorial, e os títulos fraudulentos imitavam seu trabalho real. "Como Escrever e Publicar um E-book Rapidamente e Ganhar Dinheiro" e "Um Guia Passo a Passo para Criar E-books Atraentes, Construir uma Plataforma de Autor Próspera e Maximizar a Lucratividade" foram dois dos livros listados.

Os livros reais de Friedman incluem "The Business of Being a Writer", ou o negócio de ser um escritor, e Publishing 101.

Friedman foi informada dos títulos fraudulentos por meio de um leitor que notou as listagens na Amazon e lhe enviou um e-mail após suspeitar que os títulos eram falsos.

Tendo tido experiência com ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, projetado para criar respostas humanas aos comandos do usuário, Friedman pensou que os livros eram gerados por IA depois de ler as primeiras páginas. "Eu escrevo em blogs desde 2009 ?há muito do meu conteúdo disponível publicamente para treinar modelos de IA", escreveu ela em seu site.

A Amazon afirmou ao Guardian que tem diretrizes de conteúdo claras que regem quais livros podem ser listados para venda e que investiga prontamente qualquer livro quando uma preocupação é levantada. "Investimos fortemente para fornecer uma experiência de compra confiável e para proteger clientes e autores contra o uso indevido de nossos serviços."