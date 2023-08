SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington se reencontram, após 33 anos desde um último ensaio juntas, para estrelar a edição de setembro da Vogue britânica. Em 1990, as quatro tops, ao lado de Tatjana Patitz -que morreu em janeiro deste ano-, se tornaram ícones da moda sob as lentes de Peter Lindbergh.

Agora, em 2023, as quatro supermodelos se reúnem para a September Issue, considerada a edição mais importante do ano da publicação, com o olhar fotográfico do brasileiro Rafael Pavarotti. "Minha reação quando me pediram para fazer parte desta sessão de fotos foi: 'Isso está realmente acontecendo?'" disse Naomi, em entrevista publicada pela Vogue.

Conforme o editor-chefe da revista, Edward Enninful, a inspiração das imagens foi mostrar como as meninas -agora todas na casa dos 50- estão em suas vidas. A ideia não é recriar as imagens de 1990, em que elas apareciam com cabelos balançando ao vento, em jeans e blusas pretas. A preocupação é realidade.

"Somos mulheres -éramos mulheres na época, mas éramos mulheres jovens. Agora somos totalmente mulheres em nosso poder, em nossos corpos, sem ir a lugar nenhum, e talvez voltemos em 30 ou 40 anos novamente", exclama Christy.

Para os brasileiros, o fato de Pavarotti registrar esses grandes nomes da moda é de emocionar. Com apenas 29 anos, o paraense já virou um nome conhecido no universo da moda e da música, registrando fotos para publicações como GQ, iD, Dazed e para coleções da Dior, além de ter trabalhado para nomes como Harry Styles, Rihanna [e, mais recentemente, Beyoncé.

Atualmente, Pavarotti mora em Londres e, em 2019, foi listado como um dos 100 jovens talentos mais inovadores e inspiradores pela Fashion Awards, premiação britânica dos nomes mais influentes da moda.