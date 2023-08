RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Parece que a relação entre Larissa Manoela e a mãe Silvana Taques já era ruim antes mesmo da confusão no início deste ano, que desencadeou um rompimento familiar. Os fãs da atriz resgataram um trecho do livro "O Mundo de Larissa Manoela", publicado em 2017, onde a artista contava sobre uma discussão com a matriarca por causa do figurino de um evento

Na publicação, Silvana fala em ser sincera até demais com a herdeira. "Sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes eu digo: 'Larissa, você está horrível!'. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar", diz a mensagem.

Ela então prossegue: "Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca oitocentas vezes de vestido porque eu digo: "Esse não está bom! Esse está feio!". Sou tão sincera que teve um dia que falei: "Larissa, quer saber? Vai com qualquer um. Porque lacrar hoje você não vai". Não demorou muito para que muitos seguidores de Larissa comentassem a postagem. "Gente, agora tudo faz sentido", disse um internauta. "A mãe da Larissa fez curso com a Marlene Mattos", opinou outro.

O perfil da protagonista de "Além de Ilusão" (2022), na Globo, curtiu algumas publicações, realizadas nas redes sociais na última semana, em que usuários comentam sobre a relação dela com os pais, Silvana Taques Santos e Gilberto Elias. Nas postagens, os familiares são apontados como "tóxicos" e "narcisistas".

Larissa rompeu o vínculo pessoal e profissional com a mãe no início do ano. A artista está agenciando a própria carreira e agora quer saber o que Silvana fez com seu dinheiro quando era apenas uma atriz mirim. Silvana e Gilberto foram apontados recentemente de, entre outras coisas, vender mansão em Orlando, Estados Unidos, supostamente sem o consentimento da filha. O casal alega que a transação foi realizada em comum acordo com a jovem