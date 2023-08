SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após 22 anos de conflitos na Justiça, Denilson anunciou nas redes sociais nesta sexta-feira (11) o fim da briga com Belo. O conflito envolvia uma dívida de cerca de R$ 7 milhões que o cantor tinha com o comentarista da Band.

Denilson anunciou no Instagram o acordo: "o cantor Belo e eu conversamos e, de forma amigável, chegamos a um acordo". Ele ressaltou que as divergências se devem à questão jurídica: "é de suma importância ressaltar a todos que nossas divergências nunca foram pessoais, ao contrário, elas eram -e portanto não são mais- no campo jurídico. "

"Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos", disse ele. "Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto. Muito obrigado a todos os envolvidos. Agora é olhar pra frente. Acabou!", finalizou.

Belo e Denilson se estranham desde que o então atleta, na época no Betis, da Espanha, comprou os direitos da banda Soweto, e Belo, o então vocalista, pediu para sair do grupo, sendo processado pelo futebolista por danos morais. Na ação, Denilson argumentou que Belo deixou a banda sem pagar indenização.