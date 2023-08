RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Mal acabaram as gravações de "Vai na Fé", Emilio Dantas decidiu mudar radicalmente o visual. O cabelo platinado com uma mecha colorida na lateral foi para desvincular da imagem do vilão da trama de Rosane Svartman. O ator não escondeu a sensação de alívio por ter concluído a novela sem enfrentar agressões nas ruas. Ele compartilhou que recebeu várias ameaças por meio das redes sociais devido às crueldades do personagem Theo.

"Hoje a gente vive a era da ameaça. Você não apanha mais na rua, mas você é ameaçado o tempo inteiro. Eu tenho uma coleção de ameaças, do tipo 'nossa, eu bateria. Se eu encontrar na rua eu bato. Se eu vejo, apanha'", declarou Dantas em entrevista à apresentadora Patrícia Poeta.

Emilio também classificou Theo como um dos seus trabalhos mais desafiadores. "Acho que o Theo é um dos meus personagens mais malucos. Não. Não vou nem chamá-lo de maluco. Na verdade, ele era um criminoso. Algumas cenas me deram nojo de gravar, como naquele comentário dele sobre a filha adotiva do Simas... Enfim, foram coisas muito 'punk'", explicou o ator.

O ator falou sobre a parceria em cena com Samuel Assis, que interpretou Ben. Aliás, os dois já se conheciam há 14 anos, mas nunca tinham trabalhado tanto tempo juntos e foi nos bastidores da trama que a amizade se fortaleceu. "Eu e o Samuel acabou sendo um jogo muito, muito louco. Dá para contar nos dedos quantas vezes a gente teve que repetir uma cena", concluiu Dantas.