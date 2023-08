SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MIS, o Museu da Imagem e do Som, realiza uma edição extra do Ciclo de Cinema e Psicanálise para discutir "Barbie" (2023), filme de Greta Gerwig, na próxima terça (15), às 20h, com transmissão do debate ao vivo no YouTube.

Com apoio da Folha, o evento é realizado em parceria com a SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo). Nessa edição, não haverá exibição do longa.

Com humor e ironia, a trama acompanha a jornada da boneca, vivida por Margot Robbie, no mundo real. Fora de um contexto em que suas amigas são maioria na Suprema Corte e se destacam das universidades à presidência, ela se decepciona ao notar que, ao contrário da Barbielândia, mulheres raramente ocupam os mesmos cargos de liderança na realidade.

Ken (Ryan Gosling), por outro lado, se sente representado pelo protagonismo masculino e decide implementar na Barbielândia um sistema de domínio de homens sobre mulheres.

Em cartaz há três semanas, "Barbie" é o primeiro longa-metragem dirigido exclusivamente por uma mulher -ou seja, sem a codireção de um homem- a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão (R$ 4,9 bilhões) de arrecadação nas bilheterias.

No Brasil, 4,1 milhões de ingressos para o filme foram vendidos nos primeiros quatro dias de lançamento (de 20 a 23 de julho), patamar que consolidou a produção como a terceira maior estreia no país, atrás apenas de "Vingadores: Ultimato" (2019) e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" (2021).

Com mediação da psicanalista Luciana Saddi, participam da discussão Cristiane Gercina, jornalista de economia e colunista de maternidade da Folha, e os psicanalistas Marielle Kellermann, Pedro Colli Badino de Souza Leite e Vanessa Figueiredo Corrêa, criadores do podcast Lá Fora.

CICLO DE CINEMA E PSICANÁLISE - DEBATE SOBRE O FILME ?BARBIE?

Quando 15 de agosto (terça-feira), às 20h Link: https://www.youtube.com/watch?v=Rh1INfzKT2Y