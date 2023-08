SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "É maravilhoso, mas pareço criança com um brinquedo novo."

É dessa forma que o apresentador e ator Bruno De Luca, 41, define a rotina com a pequena Aurora, de 10 meses, e a sua paternidade de primeira viagem. Ele se junta a outros famosos que vão passar o primeiro Dia dos Pais com seus filhos.

"Os momentos mais cansativos são quando ela acorda de noite. Mas a demanda é tão maior para a mulher que o meu cansaço vira uma piada", avalia o apresentador, destacando a dedicação da mãe de sua filha, Sthéfany Vidal. "O laço materno sempre é maior."

Segundo ele, por mais que bote a bebê para dormir, brinque, dance e a coloque para arrotar, há momentos em que o leite materno é tudo o que a pequena precisa. Mas ele comenta que tem procurado maneiras de dar ainda mais suporte à mãe. "Pretendo criar mais artifícios para distraí-la para não sobrecarregar a Sthéfany."

Assim como Bruno, o ator Jarbas Homem de Mello, 54, também tem curtido a sua primeira experiência como pai ao lado de Claudia Raia, 56. Ele diz que Luca, de 5 meses, tem dado outro sentido à família e afirma que as demandas diárias estão sob controle. "O que vira a gente de ponta-cabeça é o fato de faltarem horas no dia para estar com ele. Qualquer minuto que tenho livre estou ao lado dele."

Na visão de Mello, sua função enquanto pai é "deixar a Claudia confortável e dar apoio", mas reforça que adora fazer todas as funções com o bebê. "As angústias e os problemas acabam na hora que ele abre um sorriso."

O ex-BBB Eliezer, 33, conta que, há quatro meses, vem tentando dividir todas as tarefas possíveis da bebê Lua, que ele teve com Viih Tube, 22. Ele se considera "um camisa 10 em dar banho e trocar fralda", mas confessa que teve dificuldade em entender algumas demandas paternas.

"Até hoje, quando ela chora, eu falo 'fome', então a Viih acha que é sono e no final é sono mesmo. Confesso que, no começo, isso me frustrava porque eu me considerava um pai 'ruim', mas agora eu já lido bem melhor com isso", conta o influenciador.

Ele também lembra que, logo após o nascimento de Lua, "era desesperador" não poder dormir, mas diz que o pior já passou. "Muda a nossa forma de viver, de pensar, se relacionar e até de se cuidar, porque eu pensava: 'Agora eu não posso mesmo morrer nem ficar doente'. Eu sou um pai de muita sorte porque hoje ela dorme dez horas seguidas."