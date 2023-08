SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se talento for de berço, a pequena Maria Flor Samarão, 11, tem grandes chances de se dar bem em sua estreia na Globo. Ela estará em "Fuzuê", novela que vai marcar a primeira parceria profissional entre ela e o pai, o ator Douglas Silva, 34. Os dois serão pai e filha também na trama, que tem início programado para segunda-feira (14) na faixa das 19h.

"Não chego a chorar nos bastidores, mas fico com o coração quente", diz DG, como também ficou conhecido o ator quando participou do BBB 22, sobre trabalhar com a herdeira. A menina conta que, apesar de ele conter a emoção, sente o lado coruja do pai nos detalhes. "Ele ainda não chorou, pois não é disso, mas percebo no set que, quando acaba uma cena, ele fica me encarando com olhar de orgulhoso", detalha Maria Flor. "É fofinho!"

Na trama de Gustavo Reiz, que entra na vaga que era de "Vai na Fé" até sábado (12), a dupla interpreta os personagens Claudio e Valentina. Casado com Alicia (Fernanda Rodrigues), ele é um homem alegre e que trabalha no desenvolvimento de jogos para celulares. Nerd e apaixonado, Claudio sempre embarca nas loucuras da esposa.

As gravações estão a todo vapor nos Estúdios Globo do Rio de Janeiro. Os parceiros de cena contam que tem sido fácil contracenar em família. "A gente se fala pelo olhar dentro do set e consegue sentir essa troca de sentimentos", afirma ele. "Nós buscamos a cumplicidade um do outro."

Maria Flor diz que sua estreia em novelas representa a realização de um sonho e que pretende continuar trabalhando nisso no futuro. Dona de um Instagram com quase 500 mil seguidores, a atriz mirim já tinha ficado conhecida como influenciadora e participou de um projeto televisivo no Gloob em 2022.

Aluna do sexto ano, ela agora precisa conciliar os estudos com a carga horária de uma atriz dedicada. Nada que seja uma dificuldade para a mais nova celebridade do colégio.

"Tem pessoas que torcem por mim, me desejam boa sorte, e é incrível na escola. Talvez eu tire umas selfies e dê uns autógrafos para alguns. Quando meu pai estava no BBB já houve quem pedisse foto", lembra.

Apesar disso, a garota diz que tenta manter os pés no chão com relação à fama. "Sempre tem gente que vai querer se aproximar de mim por eu estar na TV, mas já vou ficar ligada e esperta nas pessoas que nunca tiveram boa relação e mudarem comigo. Vou perceber", avisa.

Fora do trabalho, Maria Flor diz que a relação com o pai é de carinho e admiração mútua. Neste Dia dos Pais, ela conta que resolveu surpreendê-lo com algo que ele ama e que vai servir para toda a família poder se divertir junta: um churrasco. E, claro, algumas palavras de agradecimento àquele que sempre esteve a seu lado.

"O que faz dele uma pessoa incrível é o fato de ser muito engraçado, divertido, alegre e sempre se juntar a mim nas minhas loucuras (risos)", avalia. "Sempre que tenho alguma dúvida, ele é a primeira pessoa que eu procuro. Além disso, é um cara superprotetor, afinal, apesar de eu ser madura, ainda sou apenas uma criança que precisa de proteção."