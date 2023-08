SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso de repercussão nas redes sociais, uma diretora da Globo contou como surgiu a ideia de unir as apresentadoras Xuxa, Eliana e Angélica no palco do "Criança Esperança", que foi ao ar na última segunda-feira, dia 7.

"Levando ineditismo e nostalgia como marcas do 'Criança Esperança', falamos 'porque não reunir as três grandes estrelas infantis do Brasil em um único número?'", contou Antonia Prado, a diretora artística do programa, ao portal NaTelinha.

"Se estamos falando da maior festa de solidariedade do país, nada mais legal que mostrar que não existe rivalidade ou competição [entre elas]", acrescentou ela.

As apresentadoras cantaram, no programa, hits que marcaram suas carreiras, como "Vou de Táxi", de Angélica, e "Lua de Cristal", de Xuxa.