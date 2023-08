SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É possível viralizar sem temas polêmicos? Matheus Costa, 26, mostrou que sim. Com vídeos sobre o cotidiano das famílias cariocas, o que ele define como "humor familiar", o influencer acumula 5,5 milhões de seguidores no Tik Tok e 2,9 milhões no Instagram.

Tudo começou com um vídeo de trollagem com seu pai. Nele, Matheus, propositalmente, diz que alguém teria "abrido" uma lanchonete. Ele é corrigido por Seu Zé, 67, que vai se irritando cada vez mais com a suposta ignorância do filho. A cena, com toda essa simplicidade de roteiro (talvez esse seja o segredo) já tem mais de 8 milhões de visualizações.

Matheus trabalhava em festas noturnas do Rio de Janeiro antes da pandemia e, no confinamento, começou a gravar vídeos para a internet. Ficaram bacanas, mas repercutir mesmo, só os que aparece com o pai. "Foi aí que tudo aconteceu. Aí sim, eu comecei a viver na internet, o pessoal se identificou bastante", diz, disse em entrevista ao F5.

As reações e lições do pai passaram a aparecer constantemente nas redes sociais do filho, assim como a mãe, Alice, a tia, Rosinha, a namorada, Giovana, e o primo, Victor. A família foi até tema de um quadro no Domingão com o Huck.

Matheus diz que, retratando as situações do dia a dia, gosta de trazer informação e críticas sociais ao público. "Quando eu comecei com os erros de português, a ideia era realmente ajudar as pessoas a entender e aprender a língua". Com a repercussão, professores começaram a passar seus vídeos nas aulas, mandaram mensagens agradecendo sua iniciativa.

Na batalha liberdade de expressão X discurso de ódio, em que piadas que ofendem os direitos humanos são defendidas como "brincadeiras", Matheus diz que sua premissa é "não ofender ninguém". "No humor não vale tudo. Não acredito nisso de 'ah, é piada, então pode falar qualquer absurdo'. Não é bem assim. Eu acho que, se ofende, já não é engraçado", defende.

O humor familiar lhe rendeu o Prêmio Paulo Gustavo, entregue em junho pela Comissão de Cultura na Câmara dos Deputados ao lado de Tom Cavalcante, Samantha Schmutz, Maria Bopp e Teuda Bara. "Acho que fui o único ali que nunca fez nada na televisão, que aparece só na internet. Então foi muito especial", comemora Matheus, fã assumido do humorista que dá nome ao prêmio.

"Paulo Gustavo é um ícone. Eu recebi até comentários no último vídeo de trollagem com a minha mãe [no qual ele leva Dona Alice para um 'dia de madame'], em que o pessoal dizia que ela é igualzinha à Dona Hermínia, a personagem dele. Então, eu me identifico muito, e é ótimo me sentir representando um pouquinho a história dele".

Para o Dia dos Pais, Matheus planeja uma surpresa para Seu Zé. Depois de presenteá-lo com uma viagem para a Itália, com a visita de Luciano Huck e com uma cirurgia para tratamento de um câncer, ele quer agora trazer outro convidado à casa dos Costa: "eu acho que vai ser emocionante. Acho que ele vai se emocionar. Meu pai chora fácil".