SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Isis Valverde, 36, apostou em um vestido dourado e transparente para a divulgação do filme "Ângela", no Festival de Cinema de Gramado (RS), na noite de sábado (12). Ao lado do namorado, o empresário Marcus Buaiz, 44, Isis posou para fotógrafos, e a roupa evidenciou seus seios.

A atriz também deixou sua marca na calçada da fama local ao colocar as mãos no cimento fresco.

Foi em abril que Isis confirmou a sua relação com o ex-marido de Wanessa Camargo. Na ocasião, a atriz preferiu não rotular como namoro o romance. "Posso falar hoje que estamos nos conhecendo melhor", reconheceu.

A atriz contou ainda que os rumores sobre o envolvimento começaram antes mesmo de ela conhecer o empresário. "A minha vida é pública, não tem como eu brigar com isso. Faz parte. Sempre tem coisas sendo inventadas, relacionamentos que nunca existiram... Uma delas aconteceu agora, com o próprio Marcus Buaiz", começou.

Ela prosseguiu: "Antes de nos encontrarmos, já tinha notícia falando que estávamos juntos. Lembro que li e falei: 'quem é esse cara com quem estou saindo e nem sei?' Talvez essa notícia foi o que fez a gente se cruzar", revelou à Glamour.