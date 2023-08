SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ludmilla aproveitou o Dia dos Pais para deixar uma mensagem sobre a ausência de seu pai e parabenizar aqueles que assumem esse papel. Neste domingo (13), ela foi ao Twitter e disse não saber qual a sensação de ter um pai presente em sua vida.

"Ter um pai presente para dar carinho, atenção, educação deve ser muito bom né?", escreveu na rede social. "Não sei qual é a sensação porque eu nunca tive, mas deve ser bom."

A cantora também deixou um recado aos pais presentes. "Parabéns para quem assume esse lugar de responsabilidade, cuidado e afeto!", disse.

Ludmilla e sua mãe, Silvana Oliveira, mantêm uma relação muito próxima. Ao Domingão (Globo), em 2019, a mãe da cantora falou sobre dificuldades e disse que fez tudo o que pôde pela filha. Nesse dia, explicou também que o pai de Ludmilla foi preso quando ela era apenas um bebê.

"Sempre fiz de tudo pela minha filha, só não matei e roubei. Quando ela tinha um mês, o pai dela foi preso e aí me vi meio perdida. Foi muito sacrifício. Me faltou comida, para minha filha não. Já dormi com fome algumas vezes para ela ter o dela, mas não lamento por isso", contou Oliveira.