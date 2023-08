SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Roda Rico -a roda-gigante mais alta de sua categoria na América Latina, plantada no parque Cândido Portinari, na zona oeste de São Paulo- se uniu ao Escape Hotel em uma parceria que promove um desafio nas alturas.

Quem escolher a cabine do jogo, que será lançada no dia 16 de agosto e abrirá às quartas-feiras, deverá resolver um jogo que mistura elementos de espionagem e investigação hacker no fim do mundo em 25 minutos, que é o tempo que a roda leva para uma volta completa.

O jogo é voltado para todas as idades e funcionará das 12h às 19h em agosto --no mês da estreia os grupos que conseguirem concluir a missão ainda poderão dar mais um giro na atração e aproveitar o passeio.

Os ingressos para a experiência, vendidos pela plataforma Sympla, custam R$ 520 para a cabine completa com até seis pessoas. Os clientes da plataforma Rico têm 20% de desconto na compra do ingresso. Quem não quiser brincar mas ainda assim dar uma volta da roda-gigante pode desembolsar a partir de R$ 59 na entrada.