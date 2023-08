SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte da funkeira MC Katia aos 47 anos mobilizou artistas, celebridades e fãs na internet. Ela faleceu neste domingo (13) após ficar um mês internada no Rio de Janeiro. Depois de uma cirurgia para a retirada de um mioma, MC Katia teve complicações, que incluíram trombose e pneumonia.

No mundo da música, artistas se manifestaram. "Hoje o funk está de luto. MC Katia nos deixou, mas deixou também um legado para o nosso movimento. Que Deus conforte o coração de toda a família e amigos! Descanse em paz, acompanhei a sua luta e sei o quanto foi guerreira, forte e corajosa", escreveu a cantora Ludmilla no Twitter.

Pocah também lamentou a morte: "Descanse em paz MC Katia nossa eterna FIEL". MC Carol de Niterói deixou um comentário com emojis de corações partidos na publicação do Instagram da vereadora Verônica Costa, que anunciou o falecimento. Ela também repostou um vídeo de 2016 no qual está junto com MC Katia, cantando em um elevador.

"Que Deus a receba com muito carinho", disse o influenciador David Brazil. "Triste", escreveu o comunicador Rene Silva, fundador do Voz das Comunidades no Twitter. "Que descanse em paz. Fica na nossa memória as boas lembranças que marcaram toda uma geração."