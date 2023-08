SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ele poderia estar caminhando firme até a casa 72 da Vila de Chaves para, em seguida, bater à porta e cobrar os 14 meses de aluguel atrasados de Seu Madruga. Ou, simplesmente, receber em dia de Dona Florinda. Mas não. Édgar Vivar, o Seu Barriga --agora, magrinho, magrinho, graças a uma cirurgia em que implantou um marcapassao gástrico--, segue apreensivo com o futuro de "Chaves".

O seriado mexicano está há mais de três anos sem transmissão em canais e streamings de todo o mundo. Desde julho de 2020, "Chaves" (1973-1980) deixou de ser exibido no Brasil e em mais de 20 países. O motivo é uma disputa entre a Televisa, dona das fitas dos episódios originais, e o Grupo Chespirito, comandado por Roberto Gómez Fernández, filho do criador Roberto Bolanõs, que detém os direitos autorais da obra.

Em entrevista à reportagem, nos bastidores da série "No Corre", gravada no Brasil, Vivar deixou claro que todo esse imbróglio lhe incomoda. Profundamente. "Quero que 'Chaves' volte a ser transmitido logo, é assustador o que está acontecendo", afirma ele, nitidamente emocionado. "É lindo ver que, depois desses três anos sem estar no ar, a série segue tendo entusiasmo e carinho".

Deixando a guerra de direitos de lado, ele vai tocando em frente. No México, seu país natal, ele continua atuando em novelas da Televisa (algumas criadas pelo próprio Fernández) e esteve em São Paulo, nas últimas semanas, gravando sua participação no novo humorístico do Multishow estrelado por Marco Luque, com previsão de estreia em novembro deste ano.

Nos bastidores, é clara a admiração de todos por Vivar, que anda sorridente pelos corredores. Simpático e trajando um terno marrom (com uma gravata amarela), que lembra e muito a construção do próprio Seu Barriga, o ator de 74 anos deixa muitos sem ar. Durante a conversa com o F5, ao falar do quanto o carinho dos fãs compensa a tristeza que é ver "Chaves" fora do ar, assessores, produtores e todos os presentes ficaram com os olhos cheios d'água.

"Os brasileiros são demais, amorosos, carinhosos, comunicativos e estou voltando ao meu país cheio de experiências bonitas e... presentes, doces, desenhos, bonequinhos", enumera ele, fazendo uma pausa para respirar. "Tudo isso pra mim é muito emocionante", encerra Vivar, com as lágrimas rolando nos óculos.

A boa notícia é que os brasileiros vão conseguir sentir um pouco da energia de "Chaves" --e muito de Seu Barriga, com seu jeito autoritário-- em "No Corre". No seriado inédito, ele interpreta Manolo, um morador da vila "simpático", segundo ele. Nas gravações a que o F5 assistiu, não foi bem assim: o personagem troca farpas com Luque, que revive o motoqueiro Jackson Faive, por conta de seu cabelo. As caras de desgosto do cobrador de aluguel, indignado com Seu Madruga, estão mais do que garantidas. Vivar e Seu Barriga são eternos.

Tags:

Chaves