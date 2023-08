SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Isadora Ribeiro, de 58 anos, diz que recebe até hoje pedidos para fazer sua marcante saída da água, vinheta de abertura do Fantástico dos anos 1980 pela qual ela ficou conhecida.

Ela relembra a história da gravação da abertura em meio à celebração do cinquentenário do programa da Globo, neste mês de agosto. Na famosa abertura dos anos 1980, ela emergia da água com um raio preso à cabeça e uma roupa de banho estilizada e neon.

A abertura envolveu um jogo de ilusão. Hans Donner, o designer por trás da vinheta, diz que precisava dar um truque com um espelho d'água para que parecesse um lago enorme. Embora o cenário parecesse um cenário natural e amplo, foi todo feito em estúdio.

A atriz lembra que ficava em um tanque prendendo a respiração "E eu saía toda linda, toda plena, toda pêssega, como se nada tivesse acontecido."

Ela afirma que viveu um episódio em que foi esquecida pela produção e aguentou cerca de dois minutos antes de emergir num salto, de modo que sua maquiagem --e seu simbólico raio na cabeça-- ficassem destruídos.