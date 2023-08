SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção independente "The Sound of Freedom já é o filme independente de maior sucesso desde "Parasita", de 2019. A Paris Filmes é responsável pela distribuição no Brasil sob o nome de "Som da Liberdade" e confirmou o lançamento nos cinemas para o dia 21 de setembro deste ano.

Dirigido por Alejandro Gómez Monteverde, o longa-metragem conta sobre a atuação do ex-agente especial do governo dos Estados Unidos, Tim Ballard e, apesar do sucesso em bilheteria, tem sofrido represália pela proximidade com teorias conspiratórias do grupo extremista QAnon.

O diretor afirma que as alegações são infundadas, pois a produção do filme teria sido iniciada em 2015, antes do surgimento do QAnon, no ano de 2017.

"A origem [do filme] foi evitada, proposital ou acidentalmente, na mídia", afirma o Alejandro em entrevista à Variety. "A origem responderá a muitos desses equívocos no filme".

Nascido no México, Monteverde hoje reside em Los Angeles, e já venceu o maior prêmio do Festival de Toronto por seu primeiro filme, "Bella". Alejandro iniciou o projeto de "The Sound of Freedom" como uma obra ficcional sobre tráfico sexual infantil. O cineasta se interessou pelo tema após ler uma série de reportagens sobre o assunto, e iniciou pesquisas na área. Não muito tempo depois, esbarrou no nome de Tim Ballard, ativista contra o tráfico humano.

O diretor afirma que então começaram os contatos com Tim. Segundo ele, sua relação com Ballard era limitada à pesquisa para o filme, "Eu só queria fazer uma pergunta sobre o problema: tráfico de pessoas, tráfico de crianças, exploração sexual infantil. Quão ruim é o problema." Afirma ainda que o ativista não era muito conhecido "Naquela época, havia três ou quatro coisas online sobre ele. Ele não era a polêmica que é hoje, nem tão popular com as selfies, tudo isso era mais contido.", diz.

Sobre a mudança de rumo do filme de uma produção ficcional para uma história baseada na vida de Ballard, Alejandro conta que percebeu que os relatos do ativista estavam superando o roteiro original, então resolveu pedir os direitos de uso para Tim.

No filme Ballard, é interpretado por Jim Caviezel, ator de "A Paixão de Cristo". No passado, ambos promoveram teorias conspiratórias ligadas ao QAnon. Ballard se tornou também bastante próximo do ex-presidente Donald Trump, que chegou a apresentar uma sessão do filme, onde estiveram presentes outras figuras da extrema-direita.

Entre as ideias divulgadas pelo grupo QAnon está a de que existe uma conspiração internacional de ativistas pedófilos e canibais ligados à esquerda política, responsável por uma rede de tráfico infantil para exploração sexual. Ambos Ballard e Caviezel negam relação com o grupo.

Segundo o portal Imdb, "Sound of Freedom" já faturou mais de US$ 170 milhões em bilheteria apensa entre Estados Unidos e Canadá. O número é ainda mais impressionante quando comparado ao investimento inicial, de US$ 14,5 milhões. O montante ainda deve crescer após os lançamentos previstos para outros países.