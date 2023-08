SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já se sabe quem serão as protagonistas, quais serão os cenários e mais algumas outras novidades do remake de "Elas Por Elas" (Globo). Agora, a clássica música de abertura "Coisas da Vida", originalmente gravada pelo grupo "The Fevers", teve sua nova intérprete definida. Preta Gil foi a escolhida para gravar a nova versão da canção da novela.

O produtor musical Ariel Donato publicou registros da gravação no último domingo (13) em seu Instagram. Nos vídeos, a cantora e a equipe aparecem cantando trechos da música.

Preta ainda não havia sido anunciada como a intérprete. A reportagem confirmou a informação. Procurada, a Globo diz que "ainda não definiu quem vai cantar", enquanto a assessoria da cantora não respondeu aos questionamentos.

A gravação foi feita pouco antes de a filha de Gilberto Gil começar mais uma etapa do tratamento contra o câncer de intestino que enfrenta desde janeiro deste ano. No último domingo (13), a cantora compartilhou nas redes sociais que se internou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para exames pré-operatórios. A cirurgia de retirada do tumor deve acontecer na próxima quarta-feira (16).